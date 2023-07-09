KDP’li Mirani: KYB’yle görüşme olumlu

ERBİL (K24)

Bafil Talabani başkanlığındaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyeti, Pirmam’da Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KDP Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

“KDP olarak, ‘KYB güç değildir’ demedik” diyen Fazıl Mirani, “Gerektiği kadar sandalye kazanmamasına rağmen başbakanlığı KYB’ye verdik ve sandalye hesabı yapmadık. KDP, Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarını göz önünde bulundurur” ifadelerini kullandı.

KDP’nin kapılarını kapatmadığını vurgulayan Mirani, “Önümüzdeki toplantılarda sorunları çözeceğiz” dedi.

KDP’li Mirani, “Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü, demokrasi ve birlikte yaşamını sürdürülmesi ve anayasadaki boşluğun giderilmesi için seçimleri düzenleme sorumluluğumuz var” değerlendirmesinde bulundu.

KDP ile KYB heyetleri bugün Pirmam’da, Irak il meclisi seçimleri ile Kürdistan Parlamentosu seçimlerini görüşmek için toplandı.

KDP daha önce Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılması için çağrılarda bulunmuştu.

Irak il meclisi seçimleri 18 Aralık’ta yapılacak. Kürdistan siyasi taraflarının Kerkük, Ninova ve Diyala’da seçimlere girmesi bekleniyor. Irak Yüksek Seçim Komisyonu, seçmen kayıtlarının başladığını duyurmuştu.