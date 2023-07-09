Genel

Tunus’ta göçmen teknesi battı: 1 ölü, 10 kayıp

Tunus’un güney kıyıları açıklarında Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Tunus göçmen teknesi alabora

HABER MERKEZİ

Tunus'ta Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, AA’ya yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi, Safaks kenti açıklarında 22 göçmeni taşıyan bir teknenin battığını belirtti.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde 11 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren Mesmudi, “Kurtarılan göçmenlerin ifadesine göre 10 göçmen kayıp” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının Milli Muhafız Birlikleri ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ekiplerin katkısıyla devam ettiğini aktaran Mesmudi, kurtarılan göçmenlerin ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildiğini kaydetti.

GÖÇMENLER AVRUPA’YA GEÇMEYE ÇALIŞIYOR

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Tunus’a gidiyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle ile Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Tunus’ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa’ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv