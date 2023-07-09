Politika

Esad yönetimi BBC’nin basın akreditasyonunu iptal etti

Suriye hükümeti, “taraflı ve yanıltıcı haberler yaptığı” gerekçesiyle BBC'nin basın akreditasyonunu iptal etme kararı aldı.
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suriye Suriye BBC basın akreditasyonunu iptal

HABER MERKEZİ

Suriye hükümeti, “taraflı ve yanıltıcı haberler yaptığı” gerekçesiyle İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC'nin basın akreditasyonunu iptal etti. 

Suriye Enformasyon Bakanlığı, BBC'nin “profesyonel standartlara uymadığını” savundu. 

Suriye hükümeti, BBC ile ilgili kararında Captagon haberine atıfta bulunmadı. BBC'nin 2011'de başlayan iç savaştan bu yana “taraflı ve yanıltıcı haberler yaptığı” ileri sürüldü. 

BBC HABERİNDE ESAD VE ORDU BAĞLANTILARI

Geçtiğimiz günlerde BBC'de yayınlanan bir haberde, Suriye'de önde gelen isimlerin ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesinin “captagon” isimli bir amfetaminin ticaretini yaptığını belirtiyordu. 

Suriye ordusunun önde gelen isimlerinin ve Esad'ın ailesinin milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen haberde, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin “captagon” ticaretiyle bağlantılı olarak yaptırım uyguladığı Esad'ın iki kuzeninin yanı sıra başka üst düzey Suriyeli yetkililerin de bu ticarete karıştığını gösteren kanıtlar buldukları yazıyordu.

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