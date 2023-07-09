Steven Gerrad: Suudi Arabistan ailem için doğru tercihti

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Suudi Arabistan takımlarından Al-Ettifaq’ın başına geçen İngiliz futbolunun efsane ismi Steven Gerrard aldığı bu kararın ardındaki nedenleri açıkladı.

İki senelik sözleşmeye imza atan Gerrard, aldığı bu kararda ailesinin refahını düşünmesinin oldukça etkili olduğunu söyledi.

Al-Ettifaq’ın yeni bir meydan okuma olduğunu belirten Gerrard, kulübün projesi için heyecan duyduğunu belirtti.

Al-Ettifaq’tan gelen teklifi büyük bir mutlulukla kabul ettiğini belirten Gerrard, şunları kaydetti:

“Kabul etmek için çok hevesliydim çünkü kulübü temsil eden çok iyi insanlar var. Suudi Arabistan’da gerçek bir aile hissi aldım. Beni son derece hoş bir şekilde karşıladılar. Kariyerim boyunca her zaman üç şeyi göz önünde bulundurdum. Öncelikle atacağım adımlar ailem için doğru olmalı. Ardından bir meydan okuma içermeli ve beni heyecanlandırmalı.”

Teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak İskoç ekibi Rangers’ı çalıştıran ve bu takımla elde ettiği şampiyonluğun ardından Aston Villa ile Premier Lig’e dönen Gerrard, geçtiğimiz sezon alınan kötü skorların ardından görevinden alınmış ve koltuğunu İspanyol çalıştırıcı Unai Emery’ye kaptırmıştı.