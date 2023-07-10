Politika

MSB: PKK'nin Zap eyalet sorumlularından biri öldürüldü

MSB, PKK'nin Zap eyalet sorumlularından Ferit Yüksel’in çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan MSB PKK Çatışma Zap eyalet sorumlusu

HABER MERKEZİ

AA’nın Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kürdistan Bölgesi’nin Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile PKK’liler arasında çatışma yaşandı.

Çıkan çatışmada PKK'nin Zap eyalet sorumlusuna yakın isimlerden Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’in hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi sınırları içerisindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonda 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv