MSB: PKK'nin Zap eyalet sorumlularından biri öldürüldü

HABER MERKEZİ

AA’nın Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kürdistan Bölgesi’nin Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile PKK’liler arasında çatışma yaşandı.

Çıkan çatışmada PKK'nin Zap eyalet sorumlusuna yakın isimlerden Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi sınırları içerisindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonda 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.