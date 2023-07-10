Mesrur Barzani başkanlığındaki 9’uncu hükümet kabinesi en fazla soruya yanıt veren hükümet oldu

ERBİL (K24)

Mesrur Barzani başkanlığındaki 9’uncu hükümet kabinesi Başbakan, bakanlar ve ilgili yetkililerin Kürdistan Parlamentosu’na giderek farklı komitelerin karşısında parlamenterlerin sorularına en fazla yanıt veren kabine olarak kayıtlara geçti.

Geçen dört yıllık sürede 9’uncu kabinesinin bakan ve yetkilileri 96 kez parlamentoya giderek 275 kez farklı komitelerin karşısına çıkarak sorulara yanıt verdi.

Parlamenterler hükümet 4 bin 313 soru yöneltirken, hükümet bunlardan 3 bin 862 soruya yanıt vererek bu alanda bir rekora imza attı.

Başbakan Mesrur Barzani 5 Temmuz’da bir hükümet ekibiyle beraber Kürdistan Parlamentosu’nda 100 saatten fazla bir süre kaldı ve 98 parlamenterin sorduğu 450 soruyu cevapladı.

Başbakan’ın bu sunumu ve sorulara yanıt vermesi bu alanda daha önce görülmemiş hükümet-parlamento ilişkisine işaret ediyordu.

Başbakan parlamentoda geniş bir sunum yaptı ve hükümetinin program ve projeleriyle ilgili bilgi verdi. Başbakan’ın sunumunda öne çıkan konular ise reform süreci, yolsuzlukla mücadele, bürokraside gereksiz rutine son verme ve hizmetlerin dijitalleştirilmesiydi.

Reform sürecinde iyi adımlar atıklarını belirten Başbakan, reform sürecinin devam edeceğini vurguladı. Yolsuzlukla mücadele ve bürokraside gereksiz rutine son verme konularında da ilerleme kaydettiklerini belirten Başbakan, 2025 yılında dijital bir hükümet olacağını ifade etti.

Sunumdan sonra Başbakan, parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Kürdistan Parlamentosu, Başbakan ve hükümet ekibinin verdiği yanıtlar ile sunduğu metni onayladı.