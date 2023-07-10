Politika

Ankara'da DAİŞ operasyonu: 22 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 kişi yakalandı.
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türkiye DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DAİŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunan 27 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelindeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 22'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlıların, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilmeleri bekleniyor. (Kaynak: AA)

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