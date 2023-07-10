Aydın Maruf: 9’uncu kabine ayrım gözetmeksizin tüm bileşenlere hizmet etti

ERBİL (K24)

K24 yayınına konuk olan Bakan Aydın Maruf, “Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde ilk kez, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu kabinesi farklı bileşenler için bir bakanlık kurdu” dedi.

Başında olduğu bakanlığın, Kürdistan Bölgesi’ndeki farklı etnik ve dini bileşenlere hizmet ettiğini ve barışçıl birlikte yaşamı geliştirdiğini vurgulayan Maruf, “Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam, tüm ülkelerden takdir görüyor” ifadesini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin, bileşenlerin durumunu yakından takip ettiğini ve sorunların çözümü için sürekli çaba gösterdiğini kaydeden Aydın Maruf, Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanlığı’nın yeni bir tecrübe olduğunu ancak başarı elde ettiğini vurguladı.

Bileşenlerin sorunlarını yakından görmek için Kürdistan Bölgesi’nin tüm kent ve kasabalarını ziyaret ettiğini söyleyen Bakan Maruf, “Kürdistan Bölgesi’nde çok güçlü bir birliktelik var. Bu da uluslararası düzeyde takdir görüyor” dedi.

Aydın Maruf son olarak, Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm bileşenlerin, bakanlık ve genel müdürlüklerde temsiliyetinin bulunduğunu, Kürdistan Bölgesi’ndeki onlarca okulda Türkmence, Süryanice ve Keldanice eğitim verildiğini söyledi.