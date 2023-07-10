9’uncu kabine: Güçlü diplomasi ve ilişkilerin geliştirilmesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, en zorlu dönemde bölgesel ve uluslararası ilişkileri doğru okuyarak, 16 Ekim olayları sonrasında bile güçlü bir iradeyle uluslararası ilişkilerde doğru adımlar atmayı başardı.

Bu çerçevede geride kalan 4 yıl içinde, Başbakan Mesrur Barzani, devlet başkanları, başbakanlar, büyükelçiler, konsoloslar, temsilciler ve yabancı heyetlerle bin 257 görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Dış İlişkiler Ofisi aracılığıyla da bin 500’den fazla görüşme ve ziyaret yapıldı.

Görev süresi boyunca Başbakan Mesrur Barzani, farklı ülkelerin devlet başkanları, başbakan ve başbakan yardımcılarıyla 183 görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca dünya liderlerinden 67 telefon ve mektup aldı.

27 basın toplantısı ve basın buluşması gerçekleştiren Başbakan, 216 Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Başbakan Mesrur Barzani’nin görev süresi boyunca gerçekleştirdiği en önemli diplomatik görüşmeler şunlar oldu:

-2021 yılında Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşme

-2022’de Erbil’i ziyaret eden Hollanda Adalet Bakanı’yla görüşme

-2022 yılında Erbil’deki konsolosluk ve diplomatik misyonların temsilcileriyle toplantı

-2022’de Hollanda Savunma Bakanı’yla görüşme

-2022’de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’la Erbil’de görüşme

-2022’de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yla görüşme

-2023’te İngiltere Devlet Bakanı ve Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi’yle görüşme

-2023’te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le Erbil’de görüşme

-2023’te ABD Savuna Bakanı Lloyd Austin’le görüşme, aynı gün Dünya Bankası heyetiyle toplantı

-2023 Mart ayında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Parlamentosu heyeti, UNESCO Genel Direktörü, İtalya’nın Bağdat Büyükelçisi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı’yla görüşme

-18 Mart 2023’te Korek Dağı’nda 40 büyükelçi ve 83 ülke temsilcisiyle Newroz Bayramı ve Kürt Yeni Yılı kutlaması yapıldı