9’uncu kabine: Kürdistan Bölgesi'nde altyapıya yönelik binlerce proje hayata geçirildi

ERBİL (K24)

Dördüncü yılını geride bırakan Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki 9’uncu kabine, Kürdistan Bölgesi’nde ticaret, sanayi, tarım ve turizm gibi sektörlere can damarı haline geldi ve bu alanlarda yaklaşık 3 trilyon dinara mal olan 600'den fazla projeyi hayata geçirdi.

Altyapı ve yol projelerine büyük önem veren 9’uncu kabinenin ana hedefi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve genel sektörlere önem vermek oldu. Kabinenin programına göre, yollar dikkate alınarak ticaret, sanayi, tarım ve turizm sektörlerinde hareket sağlandı.

Resmi verilere göre, kabine yol, su, kanalizasyon, tarım, elektrik, eğitim ve temel hizmet sektörlerinde değeri 12 trilyon 40 milyar 667 milyon dinar olan 3 bin 379 önemli proje hayata geçirildi. Bu projeler ayrım gözetilmeksizin illerin ve bağımsız idarelerin ihtiyaçlarına göre gerçekleşti.

Ayrıca, Başbakan Mesrur Barzani, proje uygulama ve bütçe ayırma konusunda hiçbir il ve idare arasında ayrım yapmadı.

Bu projeler, bölgelerin nüfus ve ihtiyaçlarına göre ayrım gözetmeksizin tüm Kürdistan Bölgesi vatandaşları için hayata geçirildi ve gerekli bütçe ayrıldı.

Öte yandan 2 milyon 268 bin 50 nüfusa sahip Süleymaniye ve Halepçe vilayetleri ile Germiyan ve Raperin'de maliyeti 4 trilyon 234 milyar 685 milyon dinar olan bin 195 farklı proje hayata geçirildi.

Ayrıca aynı zamanda 9’uncu kabine, 3 milyon 804 bin 742 nüfusa sahip Erbil, Duhok illeri ile Soran ve Zaho bağımsız idarelerine 7 trilyon 805 milyar 982 milyon dinar bütçeyle 2 bin 184 projeyi hayata geçirdi.