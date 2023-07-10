9’uncu kabine: Yatırım sektörü Kürdistan’ın dünyaya açılan başka bir kapısı oldu

ERBİL (K24)

9’uncu hükümet kabinesi kuruluşunda hedeflerinden birinin yatırım sektörünü geliştirerek, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomisini canlandırma ve daha fazla istihdam sağlama hedefini beyan etmişti.

Bu amaç doğrultusunda geçen 4 yılda 11 farklı sektörde 13 milyar dolara aşan bir rakama mal olan 276 proje hayata geçirildi.

Kürdistan Bölgesi Yüksek Yatırım Komitesi’nin verilerine göre başta ticaret, bankacılık, sanayi, hizmet, turizm, eğitim, tarım, imar, sanat ve spor dalları olmak üzere 11 farklı sektörde 276 proje hayata geçirilirken, bu projelere 13 milyar 496 milyon 118 bin 948 dolara mal oldu.

9’uncu kabine başkent Erbil’de 10.1 milyar değerinde 112, Süleymaniye’de 3 bin dönüm arazi üzerinde 2.2 milyar değerinde 72 projeyi hayata geçirdi.

9’uncu kabine Duhok’ta 51, Halepçe’de 2, Germiyan’da 12, Raperin’de 5, Soran’da 3, Zaho’da 9 projenin uygulanmasını sağladı.

Söz konusu verilere göre yabancı yatırımcılar Kürdistan Bölgesi’nde 4 milyar 962 milyon 407 bin 800 dolarlık 3 projeyi hayata geçirdi. Ayrıca yerli yatırımcılar yabancı ortaklığıyla 3 projeyi uygulama fırsatı buldu.

Bu süreçte yerli yatırımcıların hayata geçirdiği proje sayısı 270’e yükselirken, söz konusu projelerin sermayesinin 8.5 milyar doları aştığı belirtildi.

Başbakan Mesrur Barzani 9 Haziran’da birçok çok yabancı yatırımcı ve misyon temsilcisinin katılımıyla düzenlenen törenle Kürdistan Bölgesi’ne özel online yatırım platformunun kuruluşunu duyurdu.

Invest Kurdistan’ın lansman töreninde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, platformun yerli ve yabancı yatırımcılara kolaylık sağlaması için kurulduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Yüksek Yatırım Komitesi, Invest Kurdistan aracılığıyla yerli ve yabancı yatırımcıları bilgilendirmek ve yatırım yapmalarını kolaylaştırmak için çaba harcıyor.