İstifa eden Hollanda Başbakanı Rutte siyaseti bırakıyor

HABER MERKEZİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, cuma günü aldığı istifa kararının ardından bugün siyasetten çekileceğini duyurdu.

Rutte, hükümetinin göç politikası nedeniyle çökmesinin ardından ülkenin iktidar partisinin liderliğini ve Kasım ayında yapılacak seçimlerin ardından siyaseti bırakacağını söyleyerek, “Dün aldığım karar neticesinde gelecek seçimlerde Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri olarak yer almayacağım” ifadelerini kullandı.

Hollanda’da en uzun süre başbakanlık yapmış isimlerden biri olan Rutte, cuma günü Hollanda Kralı Willem-Alexander’a 4 partili koalisyon hükümetinin istifasını sunmuştu.