Ekonomi

‘Petrol ihracatı sorunu Erdoğan’ın Irak’a yapacağı ziyarette çözülecek’

Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihracatının, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’ı ziyareti sonrası başlayacağı bildirildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Petrol ihracatı Recep Tayyip Erdoğan

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed Salih, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatıyla ilgili Irak Petrol Şirketi SOMO’yla sözleşme imzalandığını belirterek, “Bu sorun üst düzeyde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’ı ziyaretinde çözüme kavuşacak” dedi.

Kemal Muhammed Salih, petrol ve gaz yasa tasarısıyla ilgili çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını ve yakın zamanda bir Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Türk yetkilileri, petrol ihracatının Ceyhan Limanı üzerinden başlatılması konusunda bilgilendirdiklerini söylemişti.

Ayrıca SOMO, Botaş’ı petrol ihracatının 13 Mayıs’ta başlatılması konusunda bilgilendirmişti.

Kürdistan Bölgesi’nden petrol sevkiyatı, Paris’teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararıyla 25 Mart’ta durdurulmuştu.

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