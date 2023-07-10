İdam cezası bozulan İranlı rapçi Salihi'ye 6 yıl, 3 ay hapis cezası

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Geçtiğimiz yıl İran polisi tarafından yapılan işkence sonucu gerçekleşen Jina (Mahsa) Emini cinayeti sonrası başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve hakkında idam kararı verilen rapçi Tumac Salihi'ye 6 yıl, 3 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, Şark haber sitesine konuşan Salihi'nin avukatı Rıza İtimad Ensari, müvekkili hakkındaki dava sürecine ilişkin bilgi vererek, "Salihi, 'yeryüzünde bozgunculuk çıkarma' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı" ifadelerini kullandı.

İDAM CEZASININ HAPSE ÇEVRİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Salihi'ye verilen cezalar arasında 2 yıl ülkeden çıkma ve 2 yıl müzik faaliyeti yasağının da bulunduğuna değinen Ensari, İranlı rap şarkıcısının ülke liderine hakaret suçlamasından beraat ettiğini aktardı.

İran'da geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay süren Jina Emini protestoları sırasında şiddeti ve silahlı kuvvetlerle çatışmayı teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Salihi hakkında önce idam cezası verilmiş, daha sonra yetkililerle 'etkin işbirliği' dolayısıyla cezasının hapse çevrildiği duyurulmuştu.

BUGÜNE KADAR DÖRT KİŞİ İDAM EDİLDİ

İran ve Doğu Kürdistan’da yaklaşık 4 ay devam eden ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 10'dan fazla kişiye idam cezası verilmiş, bunlardan 4'ünün cezası infaz edilmişti. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.