Politika

NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin AB üyeliği isteğini destekliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin AB üyeliği isteğini destekliyorum" dedi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Jens Stoltenberg Türkiye

HABER MERKEZİ

NATO Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek. Son yılların en önemli NATO Zirveleri arasında gösterilen liderler buluşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmak için Vilnius'a gitti.

Toplantının iki önemli ana maddesi bulunuyor; Ukrayna savaşı ve İsveç'in NATO'ya üyeliği.

Erdoğan, Vilnius'a doğru yola çıkmadan havalimanında yaptığı açıklamada, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini destekliyorum" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "İsveç'i mümkün olan en kısa sürede üye yapmak için çok çalışıyoruz. Vilnius'ta İsveç ile ilgili olumlu karar çıkması hala mümkün" diye konuştu.

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