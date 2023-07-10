Almanya Başbakanı: Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı yok

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Scholz, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ortak basın toplantısında, "Finlandiya'nın çoktan üye olmasından memnuniyet duyuyorum ve İsveç'i de yakında NATO üyesi yapabileceğimizi umuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından, bunun yakın gelecekte onun perspektifinden de düşünülebilir bir karar olduğuna dair olumlu bir mesaj alıyorum" dedi.

Scholz, İsveç'in NATO'ya güzel uyum sağlayacağını belirterek, "İsveç demokratik bir ülkedir, çok etkin bir ulusal savunmaya sahiptir ve bunu NATO'ya sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde organize etmiştir. İsveç, NATO üyeliği için tüm gereklilikleri yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Alman Başbakan, Avrupa Birliği'nin son zirvesinde AB Komisyonundan, ilişkilerin durumu ve AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini yeniden nasıl geliştirip ilerletebileceği konusunda üye ülkelere rapor sunmasını istendiğini hatırlattı.

Scholz, “Türkiye'nin AB üyelik süreci İsveç'in NATO üyeliği ile bağlantılı değil” şeklinde konuştu.

Bu arada Scholz, Avustralya ile ham madde için tedarik zincirleri oluşturma konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım" açıklamasında bulunmuştu.