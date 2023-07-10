‘9’uncu kabinenin programının yüzde 80'den fazlası uygulandı’

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi Başkanı Cotyar Adil, 9’uncu kabinenin yaşadığı kriz ve zorluklara rağmen, programının yüzde 80’ini hayata geçirdiğini belirtti.

Kurdistan24 sponsorluğunda düzenlenen ‘Güçlü Kürdistan’ programında konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi Başkanı Cotyar Adil, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. kabinesinin gündemine bakacak olursak, bu kabinenin yaşadığı kriz ve zorluklara rağmen programında yazılan sözlerin birçoğu yerine getirildi. Dokuzuncu kabinenin gündeminin yüzde 80'den fazlasının hayata geçirildiğini kanıtlarla söyleyebiliriz” dedi.

Adil, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin 9'uncu kabinesi, daha güçlü bir Kürdistan inşası sloganı altında, güçlü bir ekonomik altyapıya hizmet etmek ve inşa etmek için çalışıyor. Hükümet, tüm vatandaşlarının rahat bir yaşam sürmesi için elinden geleni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Hükümetin emekliler, Peşmerge Bakanlığı, kaçak silahlar, elektrik, güneş enerjisi, eğitim, yüksek öğrenim, su güvenliği ve çalışma rutini konusunda gerçekleştirdiği ilerlemelere değinen Adil, ayrıca, sellerin önlenmesi, şehit aileleri ve Enfal yakınları, hizmet projelerini hayata geçirme ve istihdam oluşturma, tarım, turizm ve bankacılık alanında atılan adımlara değindi.