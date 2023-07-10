Beyaz Saray'dan 'Türkiye-AB' açıklaması

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, “Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım” dedi.

Erdoğan’ın mesajına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, “Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamada, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin Ankara ile AB arasında bir mesele olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray, “ABD'nin odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır” değerlendirmesinde bulundu.

STOLTENBERG'TEN AB AÇIKLAMASI

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini destekliyorum" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "İsveç'i mümkün olan en kısa sürede üye yapmak için çok çalışıyoruz. Vilnius'ta İsveç ile ilgili olumlu karar çıkması hala mümkün" diye konuştu.