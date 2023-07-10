Kılıçdaroğlu: Türkiye her an bir erken seçime gidebilir

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Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim yenilgisiyle ilgili her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştiriler için, “Ancak eleştirilerin hakaret boyutuna varması kabul edilemez. Birlikte yola çıktığımız arkadaşları kamuoyu önünde eleştirme gibi bir ahlaki zaafım yoktur. Altılı Masa ile yürüttüğümüz politikayı doğru buldum. Ortaya çıkan metinlerin tümü de doğrudur ve bu metinlerin altında liderlerin ortak imzası vardır. Bu metinler cumhuriyetimizin siyasal tarihinin önemli belgeleri olacaktır. Olaylara daha soğukkanlı baktığımızda ya da kızgınlığımızı giderdiğimizde otoriter bir yönetime karşı verdiğimiz çabanın değeri daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

28 Mayıs gecesi yaşadığı duygudan da söz eden CHP lideri, şunları ifade etti:

“Ben de ailem de demokrasiden yana olan 25 milyonun bir parçasıydık. Aynı üzüntüleri yaşadık. Aynı insani duyguları yaşadık.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “En büyük pişmanlığım CHP'den 15 milletvekili istememdi” sözlerini de değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Akşener, İyi Parti'nin genel başkanıdır. Doğal olarak partisinin nabzını tutmak zorundadır. Bu konuda benim özel bir yorum yapmam doğru değil. Bana düşen ittifak oluşturduğumuz liderlerin söylemlerini dikkatle dinleyip, geleceği planlamaktır” şeklinde konuştu.

“YEREL SEÇİMLERİN AYRI DİNAMİKLERİ VAR”

2024 yerel seçimlerinde yeniden ittifak kurulup kurulmayacağı sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “AK Parti, en çok oy kaybeden parti. Bunu Erdoğan da çok iyi biliyor. Kaybının görmezden gelinmesini istiyor. Dikkat edin hep bu çaba içinde… Biz bunun farkındayız… Yerel seçimlerin ayrı dinamikleri var. Partiler birlikte hareket edebilecekleri gibi ayrı ayrı da seçimlere girebilirler. Bunu zaman gösterecek. Ancak biz yerel seçimlere çok iddialı olarak hazırlanacağız” dedi.

“Kafanızda CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmaya yönelik bir takvim var mı?” şeklindeki soruya ise Kılıçdaroğlu, “Yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacaktır” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, “Yıllardır söylüyorum. Ki bunu kamuoyu önünde de söyledim. Kişi endeksli bir politika asla doğru değildir. 100 yıllık bir parti bir kişiye asla teslim edilemez. Hiç kimse "Kemalci" olmasın. Ama hepimiz demokrasiden yana, emekten, alın terinden yana, haktan hukuktan adaletten yana olmalıyız. CHP 100 yıllık tarihinde kurumsal rüştünü ispat etmiş bir partidir… CHP'de kişi endeksli bir politika olmaz” ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA FAZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALACAĞIZ"

Yerel seçimlere “çok daha iddialı” çıkacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Son seçimlerde ufkumuzu çizen seçim sonuçları var… Bunlar bazı çevrelerce görmezden geliniyor ama biz görüyoruz. Çok daha fazla belediye başkanlığını alacağız” dedi ve şunları ekledi:

“Bir tüzük değişikliğine ihtiyacımız var. Bunu yapacağız. Bu konuda tüm partililerimizden görüş alıyoruz. Ayrıca program değişikliğine de ihtiyacımız var. Bu konuda da yapılan güzel çalışmalar var. Yetiştirebilirsek bu çalışmayı da kamuoyunun tartışmasına açmayı düşünüyoruz.”

ERKEN SEÇİM KONUSU

“Türkiye'de bir erken seçim ihtimali var mı? İktidar 5 yıl kesintisiz devam edebilir mi?” sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Türkiye her an bir erken seçime gidebilir. Biz her koşulda hazırlıklı olmalıyız” dedi.