Rusya: Erdoğan ve Esad, Putin’in huzurunda görüşebilir

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Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya yönelik yol haritasını geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ın, Rusya lideri Vladimir Putin huzurunda bir araya gelebileceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Al Arabiya televizyonuna açıklamasında, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme yolunda 'Türkiye’nin Suriye topraklarındaki varlığı dahil belli zorlukların' olduğunu dile getirdi.

Lavrentyev, “Taraflar çalışmalarını tamamlandıktan sonra, sonuçları bilgilendirilecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin huzurunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad arasındaki görüşme için hazırlık çalışmaları başlatılabilecek” ifadesini kullandı.

Daha önce Türkiye ve Suriye’nin Rusya’da ilişkileri normalleştirme yol haritasını aldığı bildirilmişti.