Neçirvan Barzani, liseyi birincilikle bitiren öğrencileri kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, liseyi birincilikle bitiren öğrencileri ve ailelerini kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Heme Said’in de hazır bulunduğu kabulde, Neçirvan Barzani başarılı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin birinci öğrencilerle gurur duyduğunu söyleyerek, bu yıl Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm lise birinci, ikinci ve üçüncü mezunlarına verilecek bursların öğrencilerin yerli ve yabancı üniversitelerde eğitimlerine devam etmelerini sağlayacağının güvencesini verdi.

Neçirvan Barzani, bu amaçla Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı'na gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, mezunların ailelerine, öğretmenlerine, Milli Eğitim Bakanına ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederek tebrik etti.

Neçirvan Barzani, eğitimlerini birincilikle bitiren öğrencilerin, ülkenin geleceğinin liderleri olduğunu, halkına ve ülkesine hizmet edebileceklerini vurguladı.