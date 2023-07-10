Politika

Stoltenberg: Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek

NATO Genel Sekteteri Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için kararı TBMM'ye götüreceğini söyledi.
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Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
avrupa Jens Stoltenberg NATO İsveç

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktığını duyurdu. Stoltenberg, "Mutabakata varıldı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek" dedi.

Stoltenberg, Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı.

 

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