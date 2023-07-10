Kültür-Sanat

Yelda Abbasi, Münih'te konser verdi

Doğu Kürdistanlı ünlü sanatçı Yelda Abbasi, Almanya’nın Münih kentinde konser verdi.
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avrupa Yelda Abbasi Münih Konser

MÜNİH (K24)

Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) ünlü sanatçı Yelda Abbasi, Almanya’nın Münih kentinde konser verdi.

Tanınmış Alman müzisyenlerden oluşan profesyonel bir grupla birlikte konser veren Abbasi’yi dinlemeye Kürt diasporası yoğun ilgi gösterdi.

Konserde 2 yeni şarkısını da seslendiren Abbasi K24’e yaptığı açıklamada, “Bu konser dizisini düzenlemekteki amacım, yurtdışındaki Kürt kadınlarının yeteneklerini sergilemek ve Kürt kültürü ve müziğinin zengin hazinesini yeniden vurgulamaktır. Çoğu millet güzel kültürümüzden yararlanmaya çalışıyor. Sanatımız defalarca benimsenmiş ve yabancı eserlere temel olmuştur” dedi.

Abbasi, “Bu konserde Kürdistan'da ve yurtdışında yaşayan insanların kalplerinde hala yaşayan bu şarkılardan bazılarını seslendirmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

 

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