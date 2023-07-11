Genel

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 2 kişiye silahla ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye istanbul silahlı saldırı büyükçekmece

HABER MERKEZİ

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi'nde M.M. ile arkadaşına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri M.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ismi öğrenilemeyen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

M.M'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv