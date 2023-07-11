NATO’da Rus saldırısına karşı savunma planı kabul edildi

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NATO ülkeleri, üye ülke liderlerinin Vilnius Zirvesi kapsamında bir araya gelmesine bir gün kala "Ankara engelini" aşarak, ittifakın muhtemel bir Rus saldırısına nasıl karşılık vereceğini detaylandıran "savunma planı" üzerinde anlaşmaya vardı.

İsimleri açıklanmamak kaydıyla Reuters'a konuşan beş diplomatik kaynak, bu anlamda "Türkiye engelinin" aşıldığı bilgisini verdi.

NATO, Afganistan ve Irak'taki daha küçük çaplı savaşların yanı sıra SSCB sonrası "Moskova'nın artık varoluşsal bir tehdit oluşturmadığı" düşüncesiyle on yıllardır büyük çaplı savunma planlarına ihtiyaç duymuyordu.

Ancak Avrupa'nın 1945'ten bu yana en kanlı savaşı, sınırlarının hemen ötesinde Ukrayna'da devam ederken, ittifak, şimdilerde "Moskova gibi bir düşmanla" henüz çatışma yaşanmadan önce tüm planlamalarını yapmış olması gerektiği konusunda hazırlıklı olmak istiyor.

Türkiye, "Kıbrıs gibi coğrafi bölgelerle ilgili ifadeler" nedeniyle NATO'nun "bölgesel planlar" olarak adlandırdığı planın onaylanmasını engelliyordu.

Bir diplomatik kaynak, "İttifak için mükemmel. Türkiye uzlaşmak ve engeli kaldırmak zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

Üye ülkelerin liderleri 11-12 Temmuz tarihlerinde Vilnius'ta İsveç'in üyeliği ve ittifakın Ukrayna ile ilişkilerinin ele alınacağı zirve kapsamında bir araya geliyor.

NATO, bölgesel planların ana hatlarını belirleyerek üyelere kuvvetlerini ve lojistiklerini nasıl geliştirecekleri konusunda yol haritası sunacak.

Bu arada NATO yetkilileri, söz konusu planın tam anlamıyla uygulanmasının birkaç yıl alacağı tahmininde bulunurken, yeni plan çerçevesinde ittifakın gerektiğinde (Rusya ile) hemen savaşa girebileceğini vurguluyor.