Politika

Endonezya İran petrol tankerine el koydu

Endonezya, yasa dışı ham petrol taşıdığı şüphesiyle İran'a ait bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Endonezya İran petrol tankeri

HABER MERKEZİ

Endonezya'nın resmi haber ajansı Antara'ya göre, Endonezya Sahil Güvenliği (Bakamla), yasa dışı yollardan ham petrol taşıdığından şüphelenilen "MT Arman 114" adlı İran bandıralı petrol tankerine 7 Temmuz'da el koydu.

Yaklaşık 272 bin ton hafif ham petrol taşıyan İran tankerinin Kamerun bandıralı "MT S Tinos" adlı petrol tankerine yasa dışı petrol transferi yaptığının tespit edildiği ve iki tankerin uyarılara rağmen Malezya kara sularına kaçmaya çalıştığı aktarıldı.

Daha sonra Kuzey Natuna Denizi yakınlarında görülen İran bandıralı petrol tankerine Malezya'nın yardımıyla el konulduğu belirtildi.

Tankerdeki tamamı yabancı uyruklu mürettebatın da gözaltına alındığı kaydedildi.

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