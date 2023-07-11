Politika

DSG, Minbic’de 2 DAİŞ mensubunu yakaladı

DSG, Minbic’de birçok terör saldırısına katılan DAIŞ mensubu 2 kişiyi yakaladığını duyurdu.
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kürdistan DSG DAİŞ Rojava

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Uluslararası Koalisyon güçleriyle birlikte yapılan operasyonda Minbic’de 2 DAİŞ mensubunun yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, yakalanan 2 DAİŞ’linin 2016 yılında örgüte katıldıkları belirtildi.   

DAİŞ’lilerin örgüt içinde farklı görevlerde bulundukları ve yakalandıktan sonra da örgütle gizlice çalışmaya devam ettiği kaydedildi. 

Rojava’daki Özerk Yönetim, geçtiğimiz ay on binlerce DAİŞ mensubunun cezaevlerinde tutulduğunu ve bunları yargılamaya başlayacaklarını duyurmuştu.

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