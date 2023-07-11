Erbil’de temizlik kampanyası başlatıldı

ERBİL (K24)

Erbil Vali Yardımcısı Hemin Kadir basına yaptığı açıklamada, Erbil Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezinde bir temizlik kampanyası başlatıldığını söyledi.

Hemin Kadir, “Bu kampanya, vatandaşlarla turistlerin kentin temizliğini korumasına yöneliktir” dedi.

Erbil Vali Yardımcısı, kampanya kapsamında hem evsel atıkların, hem meydanlar hem de kentte imarın olmadığı alanlardaki çöplerin toplanacağını kaydetti.

Kadir, Erbil Belediye Başkanlığı’yla birlikte her çarşamba günü Erbil’de bir mahallenin temizleneceğini ifade etti.

Hemin Kadir, vatandaşlardan, çöplerini belirlenen alanlara koymalarını ve kent temizliği konusunda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.