Yaşam

Erbil’de temizlik kampanyası başlatıldı

Erbil kent merkezinde temizlik kampanyası başlatıldı ve vatandaşlara kampanyaya destek çağrısı yapıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Erbil temizlik

ERBİL (K24)

Erbil Vali Yardımcısı Hemin Kadir basına yaptığı açıklamada, Erbil Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezinde bir temizlik kampanyası başlatıldığını söyledi.

Hemin Kadir, “Bu kampanya, vatandaşlarla turistlerin kentin temizliğini korumasına yöneliktir” dedi.

Erbil Vali Yardımcısı, kampanya kapsamında hem evsel atıkların, hem meydanlar hem de kentte imarın olmadığı alanlardaki çöplerin toplanacağını kaydetti.

Kadir, Erbil Belediye Başkanlığı’yla birlikte her çarşamba günü Erbil’de bir mahallenin temizleneceğini ifade etti.

Hemin Kadir, vatandaşlardan, çöplerini belirlenen alanlara koymalarını ve kent temizliği konusunda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv