‘2023 sonuna kadar Kürdistan Bölgesi’nin nüfusu 6,5 milyonu geçecek’

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programının (UNDP) 1989'da BM Genel Kuruluna sunduğu önerinin kabul edilmesiyle her yıl 11 Temmuz, dünyadaki nüfus kaynaklı problemlere dikkati çekmek amacıyla "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor.

BM verilerine göre dünya nüfusu, 1999'da 6 milyara, 2011'de 7 milyara, 2022'de 8 milyara ulaşırken UNFPA'nın "2023 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu"na göre, güncel rakam 8 milyarı geçmiş durumda.

Kürdistan Bölgesi İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılının sonuna kadar mülteciler hariç Kürdistan Bölgesi’nin nüfusunun 6 milyon 556 bin 752’ye ulaşacağı belirtildi.

Paylaşılan verilere nüfusun 3 milyon 296 bin 240’ını erkekler, 3 milyon 260 bin 240’ını kadınlar oluşturuyor.

Verilere göre nüfusun yüzde 78,4’ü kentlerde, yüzde 21,6’sı ise köylerde ikamet ediyor. 2023 yılı için nüfus artış oranı ise yüzde 2 olarak öngörülüyor.

Açıklamada Kürdistan Bölgesi’nin demografik yapısına etki eden en önemli faktörün Iraklı mültecilerin varlığı olduğu kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre 2022’nin ilk altı ayında Irak’ta 1 milyon 111 bini aşkın mülteci bulunuyor, bunların 694 bini (yaklaşık yüzde 52’si) Kürdistan Bölgesi’ne göç etti.