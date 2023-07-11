Politika

KDP Sözcüsü Muhammed: KYB’yle yapıcı görüşmeler gerçekleştirildi

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, KYB ile iyi ve yapıcı görüşmelerin yapıldığını belirterek, iki partinin birbirinden uzak durmaması gerektiğini söyledi.
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kürdistan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed KYB KDP Bağdat Kürdistan

ERBİL (K24)

Bafil Talabani başkanlığındaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro heyeti, 9 Temmuz'da Pirmam’da Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro'yu ziyaret etmişti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra,  başta Kürdistan Parlamentosu ve Irak il meclisleri seçimlerinin yapılması olmak üzere Kürdistan Bölgesi ve Irak ile ilgili birçok güncel konu ele alınmıştı.

Konuya ilişkin K24’e konuşan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed,  görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve birçok olumlu ve yapıcı tartışmanın gerçekleştirildiğini kaydetti.

Her iki tarafın da sorunları çözmek için farklı görüşleri nasıl bir araya getirebileceklerini tartıştığını ifade eden Muhammed, iki partinin başkalarının yararlanabileceği bir boşluk yaratmamaya çalıştığını belirtti. 

KDP Sözcüsü Muhammed, iki taraf arasında sürekli diyalog ve görüşmelerin olması gerektiğinin ifade ederek, “Bu güvensizliği düzeltmeliyiz. Hem Kürdistan'da hem de Bağdat'ta sorunları birlikte çözmeye çalışmalıyız” dedi.

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