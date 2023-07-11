Politika

Kremlin’den Türkiye yorumu: Her şeyi gayet iyi anlıyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye liderliğinin İsveç’in NATO üyeliğine destek vermiş olmasını anladıklarını belirtti.
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HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından desteklenmiş olmasının Moskova’da nasıl değerlendirildiğinin sorulması karşısında, “Türkiye bir Kuzey Atlantik İttifakı üyesi. Dolayısıyla Türkiye’nin kendi yükümlülükleri var ve bu yükümlülüklere de bağlı. Bu bizim için asla bir sır olmadı. Bu konuya hiçbir zaman toz pembe bir bakışımız da olmadı” dedi.

Peskov, “Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğine destek vermiş olmasına böyle bakıyoruz. Bu açıdan her şeyi gayet iyi anlıyoruz. Bu, hikayenin bir parçası” diye ekledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün gece, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktığını duyurdu.

Stoltenberg, "Mutabakata varıldı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek" dedi.

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