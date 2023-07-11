‘140. Maddenin uygulanması için Kürtlerin birlik mesajı vermesi gerekir’

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani Bölgeler Kurulu Başkanı Fehmi Burhan, düzenlediği basın toplantısında Bağdat’ta 140’ıncı Madde kapsamındaki bölgelerdeki sorunların çözümü için gerçekleştirdikleri görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fehmi Burhan, Kürdistani bölgelerdeki sorunların çözümü için Kürt siyasi taraflarının aynı tutumu sergilemesi ve birlik mesajı vermesi gerektiğini vurguladı.

Iraklı siyasilerle gerçekleştirdikleri görüşmelerde Kürt çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini dile getirdiklerini ifade eden Fehmi Burhan, Kürt siyasi liderliğinin Bağdat’a daha fazla baskı uygulamasının önemine değindi.

Fehmi Burhan, kurul olarak Başbakan Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yi bilgilendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Iraklı bazı siyasilerin Kürdistani bölgelerdeki sorunların çözümü konusunda olumlu görüşlere sahip olduklarını belirten Burhan, “Ancak bu, amacımıza ulaştığımız anlamına gelmez. Önümüzdeki günlerde yeniden Bağdat’ı ziyaret edeceğiz” dedi.

Kürdistani Bölgeler Kurulu Başkanı, önümüzdeki ay Kürdistani bölgelerde zarar gören Kürt çitçilerin Irak hükümetince tazmin edilmesini beklediklerini dile getirdi.

140. MADDE NEDİR?

Irak Anayasası’nın 140. Maddesi, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin Erbil’e mi yoksa Bağdat’a mı bağlanacağı konusunun referandumla belirlenmesini ön görüyor.

Söz konusu bölgelerdeki Kürtler, devrik Irak rejimi lideri Saddam Hüseyin döneminde farklı bölgelere sürülerek yerlerine Araplar yerleştirilmişti. Baas yönetiminin Araplaştırma politikası geride büyük bir yıkım bırakırken, rejimin devrilmesi sonrası yapılan anayasada 140. Maddeyle yapılanların tazmin edilmesi kararlaştırıldı.

Araplaştırma, tehcir ve tenkil politikasına rağmen Kerkük Kürdistani kimliğini korumayı başardı. Kerkük'te nüfusun büyük çoğunluğunu Kürtler oluşturuyor. Kürtlerden sonra Araplar, son sırada ise Türkmenler geliyor.

Muhammed Şiya Sudani başkanlığında kurulan yeni Irak hükümetiyle ilgili görüşmelerde 140. Madde, Kürdistan Bölgesi’nin uzlaşı için şart koştuğu öncelikli maddelerden biriydi.