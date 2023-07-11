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Diyarbakırlı genç Antalya’da bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır'dan Antalya'ya tatile giden 18 yaşındaki Furkan Tekin, çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.
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kürdistan Furkan Tekin Diyarbakır Antalya

HABER MERKEZİ

Olay, saat 03.30 sırasında Altındağ Mahallesi 153 Sokak üzerinde meydana geldi.

18 yaşındaki Furkan Tekin, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinden arkadaşları ile Antalya’ya tatile gitti. Dün gece arkadaşları ile otomobilin içinde oturan Tekin, başka bir grup ile aralarında gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan bir kişi Tekin’i bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Tekin, otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalbinden ağır yaralanan Tekin, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Furkan Tekin’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır’a götürüldü. (Kaynak: İHA)

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