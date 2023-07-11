Politika

Miçotakis: Türkiye ve Yunanistan olumlu adımlar atabilir

Miçotakis, "Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'i NATO'ya kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Yakında resmi olarak dost İsveç'in, ittifakımızın 32'nci üyesi olmasını umuyorum" diye konuştu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis
avrupa Kiryakos Miçotakis Yunanistan NATO İsveç

HABER MERKEZİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin aldığı karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, Türkiye ile ikili ilişkilerde önemli adımlar atılabilmesi için yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bir başlangıç olabileceğini bildirdi.

Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Zirve girişinde açıklama yapan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'i NATO'ya kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Yakında resmi olarak dost İsveç'in, ittifakımızın 32'nci üyesi olmasını umuyorum" diye konuştu.

Miçotakis, Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında yarın ikili görüşme yapacağını hatırlatarak, "İki ülkedeki seçimlerin ardından ilk buluşmamız olacak. Her ikimizin de güçlü halk desteğiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında önemli anlaşmazlıkların var olduğunu belirten Miçotakis, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayalı ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini kaydetti.

Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer olduğuna dikkati çekerek, "Bu pozitif atmosferin üzerine, her iki halkın da faydasına olacak önemli ilerleme adımları atabileceğimizi umuyorum" ifadesini kullandı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv