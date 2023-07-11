Politika

İran’dan Irak’a: Saldırılara başlarız

İran, Irak hükümetinin Doğu Kürdistanlı silahlı gruplara yönelik eylül ayına kadar harekete geçmemesi halinde bölgeye saldırılara yeniden başlayacağını açıkladı.
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İran Irak Muhammed Bakiri İKDP Komele

HABER MERKEZİ

İran, Irak hükümetinin Doğu Kürdistanlı silahlı gruplara yönelik eylül ayına kadar harekete geçmemesi halinde bölgeye saldırılara yeniden başlayacağını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, “Irak'ın kuzeyinde İran'ın sınır güvenliğine tehdit oluşturan ayrılıkçı terör örgütleri var” dedi.

Önceki yıllarda bu örgütlere yönelik füze ve dronlarla saldırılar düzenlendiğini ancak Irak'ın bu örgütleri eylül ayına kadar silahsızlandıracağını taahhüt etmesinin ardından operasyonlara ara verdiklerini aktaran Bakiri, şöyle devam etti:

"Irak'ın taahhüt ettiği zamana kadar bekleyeceğiz. Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getireceğini umuyoruz. O zamana kadar bu gruplar silahsızlandırılmaz ya da (İran'a karşı) herhangi bir eylemde bulunulursa onlara yönelik operasyonlarımız kesinlikle çok daha şiddetli şekilde tekrarlanacaktır."

İran, Erbil kırsalındaki İKDP karargahına ve Süleymaniye'deki Komele’ye ait bir merkeze geçen yıl birkaç kez füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Eylül 2022'de Jina Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

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