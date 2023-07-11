Politika

İsveç Başbakanı, Erdoğan’ı nasıl ikna ettiklerini açıkladı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya üye olabilmesi için Ankara'yı "terörle mücadelede uzun vadeli işbirliğine bağlılık" vaadiyle ikna ettiklerini söyledi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
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HABER MERKEZİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO’ya üyelik konusundaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kristersson, Türkiye'nin fikrini neyin değiştirdiği şeklindeki soruya "Tüm bir paket" yanıtını verdi.

İsveç Başbakanı "Bunu sadece NATO üyesi olmak istediğimiz için yapmadık, aynı zamanda üye olduktan sonra da sözlerimize bağlı kalmak istiyoruz, dolayısıyla bu çok uzun vadeli bir taahhüt" dedi.

Kristersson ülkesinin uzun süredir “belki de Türkiye'ye yönelik terörü finanse eden Kürt güçlerin faaliyetleriyle problemli olduğunu” vurguladı.

İsveçli lider, PKK yanlısı eylemler ve Kur’an-ı Kerim yakma protestoları için de "korkunç ama yine de yasal şeyler" dedi.

Kristersson " (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'a her şeyin yapıldığını anlattım ve İsveç hükümetinin hiçbir şekilde bu eylemleri onaylamadığını ilettim" diye konuştu.

İsveç Başbakanı, Türkiye'nin Gümrük Birliği ve vize serbestisi talepleri için de ülkesinin Türkiye ve AB arasında daha yakın bir işbirliğini teşvik edeceğini belirtti.

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