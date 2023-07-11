Erdoğan’dan Biden’a: Yeni bir süreç başlatıyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Söz konusu görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Erdoğan'a İsveç ile ilgili “yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik” için teşekkür etti.

NATO Zirvesi'ni "tarihi" olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi.

Erdoğan'ın ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN’IN MESAJI

Erdoğan ise “Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim” diyerek, şunları ifade etti:

“Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum.”