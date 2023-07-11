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Stoltenberg: Savaş devam ederken Ukrayna üye olamaz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Müttefikler uzlaştığında Ukrayna'nın NATO'ya katılması için davet gönderme konusunda anlaştık" dedi.
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Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
avrupa Jens Stoltenberg NATO Ukrayna

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı devam ederken NATO üyesi olamayacağını belirterek, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde ilk günkü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya ciddi bir askeri destek paketi üzerinde anlaşıldığını, siyasi ilişkileri yükseltmek için NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulduğunu aktaran Stoltenberg, liderlerin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını teyit ettiklerini bildirdi.

Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna için siyasi ve askeri bazı kriterleri içeren Üyelik Eylem Planının kaldırıldığını, bunun üyelik sürecini iki aşamadan tek aşamaya indirdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk" diye konuştu.

Ukrayna'nın uyması gereken ancak eksik kaldığı konuların neler olduğu sorulan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"İki boyut var. Birincisi savunma ve güvenlik kurumlarını ne kadar modernize edebilecekler, yolsuzlukla mücadele dahil yönetişimi nasıl güçlendirecekler. Bunlar NATO'nun her genişlemesinde değerlendirilen konular. Çünkü iyi yönetişim ve güçlü savunma ve güvenlik kurumları istiyoruz. Ayrıca NATO ile birlikte çalışabilir silahlı kuvvetler istiyoruz. Savunma ve güvenlik kurumlarının modernize edilmesi için çalışıyoruz. Çok yıllık programla da birlikte çalışabilirlik üzerinde çalışıyoruz.

Bir başka boyut da Ukrayna'da devam eden savaş. Ukraynalı askerler tüm dünyayı etkileyen cesaret gösterdiler. Ancak tüm müttefikler savaş devam ederken Ukrayna'yı tam üye yapmama konusunda hemfikir."

 

 

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