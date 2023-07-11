Rusya'dan Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardıma veto

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BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsviçre ve Brezilya'nın mekanizmanın 9 ay uzatılmasını öngören karar tasarısı Rusya tarafından veto edilirken, Rusya'nın 6 ay uzatma talep eden karar tasarısı da 3 "hayır", 2 "evet" ve 10 "çekimser" oyuyla reddedildi.

2014'ten bu yana görev süresi uzatılarak Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısına yardım sağlayan ve dün gece görev süresi dolan mekanizma onay alamadı.

"MEKANİZMAYI KURTARMAK İÇİN RUSYA'NIN TASARISINI ONAYLAMALIYDINIZ"

Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkesinin karar tasarısının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Size daha önce de söylemiştim. Yardım mekanizmasını kurtarmanın tek yolu Rusya'nın karar tasarısını onaylamaktan geçiyordu" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsviçre ve Brezilya Daimi Temsilcileri ise basına yaptıkları açıklamada, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Sahadaki insani yardım çalışanlarını 12 ay uzatma talebini gündeme getirdiklerini ancak uzlaşı sağlamak için bunu 9 aya düşürdüklerini anımsatan daimi temsilciler, bunun esasen bir "taviz" niteliği taşıdığını kaydetti.

İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, "Bu vetonun bedelini maalesef Suriye'nin kuzeybatısındaki halk ödeyecek" diye konuştu.

Baeriswyl, tekrar çözüm için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Kaybedecek vaktimiz yok" uyarısında bulundu.

"RUSLAR ZORBALIK YAPIYOR"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise gelinen noktada Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım kamyonlarının geçiş yapamadığına dikkati çekti.

Rusya'nın vetosunu hem Suriye halkına hem de BM Genel Kurulu'na açıklamak zorunda olduğunu belirten Thomas-Greenfield, "BMGK üyeleriyle ileriye dönük bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruslar zorbalık yapıyor" ifadelerini kullandı.

BM GENEL SEKRETERİ, OYLAMAYI "HAYAL KIRIKLIĞIYLA" KARŞILADI

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mekanizmanın Suriye'nin kuzeybatısında milyonlarca insan için hayat kurtarıcı yardım sağladığına dikkati çeken Dujarric, 6 Şubat Maraş merkezli depremlerin bölgede halen etkisinin hissedildiğini ifade etti.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerine mekanizmanın tekrar onaylanması için çaba sarf etmeleri çağrısında bulunduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mekanizmanın görev süresinin uzatılmasının onaylanmamasını hayal kırıklığıyla karşıladığını kaydetti.

Suriye yönetiminin onayıyla 13 Ağustos'a kadar yardımların Öncüpınar ve Çobanbey Sınır Kapılarından gönderileceğini belirten Dujarric, ancak yardımların yüzde 85'inin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan aktarıldığını, bu nedenle aynı oranda yardım yapılamayacağını söyledi.

Dujarric, halihazırda BMGK kararları uyarınca hiçbir yardımın Cilvegöz Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmadığını, BM'nin yakın gelecekte ihtiyaçları karşılamak için belli oranda bölgede yardım malzemesi depoladığını kaydetti.

SURİYE'YE YARDIM MEKANİZMASI

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Mekanizmanın görev süresi dün gece doldu.