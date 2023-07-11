Hollanda medyası: Hollanda'nın yeni başbakanının bir Kürt olması büyük ihtimal

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Hollanda medyası, istifa eden Başbakan Mark Rutte’nin partisi Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi liderliği için 5 adayın yarıştığını ve Kürt aday Dilan Yeşilgöz’ün kazanmasının muhtemel olduğunu yazdı.

Yeşilgöz şu an Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.

Söz konusu medya, ikinci güçlü adayın, BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert olduğunu belirtti.

6 yıl Avrupa Parlamentosu üyeliği yapan Plasschaert daha önce Hollanda Savunma Bakanıydı.

3’üncü güçlü adayın ise Rutte’nin kabinesinde Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olan 42 yaşındaki Klaas Dijkhoff olduğu ifade ediliyor.

4’üncü ve 5’inci adayların Edith Scheepers ve Sophie Hermans olduğu kaydedildi.

Dilan Yeşilgöz, geçtiğimiz mayıs ayında Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelmişti.

Dersimli olan Yeşilgöz, 1977 yılında doğdu. 1984 yılında ailesiyle birlikte Hollanda’ya göç etti.