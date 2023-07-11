Sudani: Kürdistan Bölgesi'nde gaz üretecek şirketlerle sözleşme imzalanması talimatı verdim

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Petrol Bakanlığı'na Kürdistan Bölgesi'nde gaz üretecek şirketlerle sözleşme imzalama talimatı verdiğini söyledi.

Sudani yaptığı açıklamada, İran'ın Irak'a gaz arzı sorunlarına radikal bir çözüm önerildiğini kaydederek, gaz ithalatı için sağlanan miktarın ödenmesi sürecinde karşılan engellerin çözüldüğünü ifade etti.

Başbakan olarak göreve gelmesiyle birlikte elektrik sektörünün sorunlarını tespit ettikten sonra geçici ve güncelin yanı sıra uzun vadeli ve stratejik olmak üzere iki tür çözüm belirlediklerini bildirdi.

Petrol Bakanlığı'na, Kürdistan Bölgesi şirketleriyle Irak'taki gazla çalışan elektrik santralleri için gaz üretme sözleşmeleri imzalaması talimatını verdiğini kaydeden Sudani, bu karar ve benzeri kararlarla elektrik sektörüne istikrar getirebileceklerine işaret etti.

İran'ın Irak'a gaz arzında yaşanan sorunlara radikal bir çözüm bulunduğunu söyleyen Sudani, özellikle ABD yaptırımlarının yol açtığı komplikasyonlarla ilgili olarak, gaz ithalatı için sağlanan tutarı ödeme süreciyle karşı karşıya olduklarını belirtti.