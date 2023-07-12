Dünyanın en yaşlı futbolcusu Miura yeni sözleşmeye imza attı

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Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile transfer duyurulurken, oyuncunun bir yıl daha kulüpte devam edeceği ifade edildi.

Oliveirense forması ile 3 maçta sahada kalan dünyanın en yaşlı futbolcusu Miura, toplamda 26 dakika sahada kaldı.

Geçmişte Santos, Genoa ve Sydney FC gibi kulüplerde de forma giyen Miura, Tokyo Verdy formasıyla ise altın çağını yaşamış, 187 maçta 110 gol ve iki asistlik performans göstermişti.

Japonya Milli Takımı ile de 89 maça çıkan Miura, 55 gol kaydetti.