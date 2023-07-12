Gram altın rekor kırdı

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Gram altın (spot), bin 627 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışına göre 5 lira yükselen gram, ilk işlem saatlerinde bin 629 lirayı görerek tarihi zirvesine ulaştı.

Çeyrek altın 2 bin 661 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek altın, salı gününü 2 bin 652 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın yüzde 0,35'lik yükselişle 5 bin 323 liradan satılıyor.

Önceki kapanışı 10 bin 577 lira olan Cumhuriyet altını, 10 bin 617 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise bin 938 dolar seviyesinde. Salı gününü bin 932 dolardan noktalayan ons, sabah seansında bin 941 dolara kadar yükselmişti.

ABD'de haziran ayı enflasyonuna ait veriler saat EBL 15.30'da açıklanacak.

Beklentiler yüzde 4 seviyesinde enflasyonun (yıllık tüketici enflasyonu) yüzde 3,1'e gerilemesi yönünde.