Erzurum’da şap alarmı: Hayvan pazarları kapatıldı

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Erzurum İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca düzenlenen toplantıda, Kurban Bayramı sebebiyle artan hayvan hareketleri sonucunda şap hastalığında yeni vakalarının görülmesi üzerine bazı tedbirler alındı.

Hastalıkla mücadeleye kararlıkla devam edildiğinin vurgulandığı toplantıda, salgınla mücadelede başarı elde etmek amacıyla Erzurum'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketliğinin durulmasına karar verildi.

Ayrıca şap hastalığının tamamen kontrol alınması için hayvan pazarları kapatıldı, karantina tedbirleri kapsamında il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerce aşılama faaliyetleri köy köy gezilerek devam edilecek ve yetiştiriciler bilgilendirilecek.

Alınan tedbirlerin başarılı sonuçlar vermesi için yetiştiricilerin birbirlerinin ahırlarına girmemesi de önem arz ediyor.