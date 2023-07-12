İran’dan Doğu Kürdistan partilerine eylül ayına kadar süre

HABER MERKEZİ

Genelkurmay Başkanı Bakıri İran TV’ye, “Irak Eylül ayına kadar, Kuzey Irak’taki terör örgütlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu gruplara yönelik operasyonlarımızı güçlü bir şekilde tekrarlayacağız” açıklamasında bulundu.

Mehr haber ajansının aktardığına göre Bakıri Meşhed’de düzenlenen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarının yıllık konferansı sırasında, “Bazı komşu ülkelerin sınır sorumlulukları ile ilgili olarak gerektiği gibi hareket etmemesi talihsiz bir durumdur. Zira Kuzey Irak’ta, Irak’ta güvensizlik yaratan ayrılıkçı gruplar bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Bakıri, “Ülkenin güvenliğini korumak ve muhafaza etmek için, Devrim Muhafızları kara kuvvetleri, bu gruplara karşı etkili füze ve insansız hava aracı operasyonları gerçekleştirdi. Ardından Irak hükümetinin bu grupları eylül ayına kadar silahsızlandırma ve eylemlerini durdurma taahhüdü verince operasyonlar durdu” dedi.

İran Genelkurmay Başkanı “Irak hükümetinin sözünü yerine getirmesi için Eylül ayına kadar bekleyeceğiz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini umuyoruz ancak bu süre dolup da bu gruplar silahlarını bırakmamış ve saldırılarına devam ediyor olurlarsa, bu gruplara yönelik operasyonlarımız mutlaka artacaktır” ifadelerini kullandı.

İran yönetimi, muhalif Kürt gruplarını, geçtiğimiz eylül ayında gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Jina Emini’nin ölümüyle birlikte başlayan büyük çaplı gösterilerden sorumlu tutuyor.

Mart ayında, İran ve Irak, Kürdistan Bölgesi sınırlarının kontrolüne ilişkin bir güvenlik muhtırası imzaladımıştı. Tahran, Bağdat’ın yıllardır Kürdistan dağlarında bulunan İranlı Kürt muhalefet gruplarını silahsızlandırma taahhüdüne bağlı olduğunu belirtti.

Mayıs ayında Devrim Muhafızları güçleri ağır silahlar ve ek kuvvetler gönderdi. Bazı kaynaklar Devrim Muhafızları güçlerinin Kürdistan Bölgesi tarafından Irak topraklarındaki gruplara saldırmaya hazırlandıklarını bildirdi.

O sırada, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci Tahran’a gitti ve İranlı mevkidaşı Ali Ekber Ahmedyan tarafından kabul edilen ilk yabancı yetkili oldu. İki taraf, Bağdat’ta İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi eski Genel Sekreteri Ali Şemhani tarafından imzalanan güvenlik raporundaki gelişmeleri görüştü.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, 2003 yılından bu yana Irak dosyası da dahil olmak üzere bazı komşu ülkelerle ilgili hassas dosyaları ele alıyor. Konsey, ülkedeki en yüksek güvenlik aygıtını teşkil ederken, kararları dini Lider Ali Hamaney tarafından onaylanıyor. (Kaynak: Şarkul Avsat)