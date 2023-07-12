Zebari: Kürdistan Bölgesi’nde siyasi düşüncesinden dolayı tutuklanan kimse yok

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Uluslararası Raporları Yanıtlama Ofisi Sorumlusu Dindar Zebari, VOA’ya yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi’nde hak ve özgürlükler konusunda önemli bir ilerleme olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde hiç kimsenin siyasi düşüncesinden dolayı tutuklanmadığını vurgulayan Dindar Zebari, “9’uncu kabine döneminde özgürlükler konusunda büyük ilerleme kaydedildi. Hiçbir gazeteci gazetecilikten dolayı gözaltına alınmadı veya tutuklanmadı” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin uluslararası toplumun kabul etiği ilkeler ve öneriler doğrultusunda çalıştığını ifade eden Zebari, uluslararası toplumun Mesrur Barzani başkanlığındaki 9’uncu kabinenin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ilettiğini aktardı.

“Kürdistan Bölgesi’ndeki basın yasası en iyi yasalardan biridir” diyen Zebari, “Buna rağmen sosyal medyanın ortaya çıkışı ve bununla ilgili özel bir yasanın olmaması hükümet için sorun teşkil ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Kürdistan Bölgesi’ndeki gazete sayısı nüfus oranı dikkate alındığında birçok ülkede yok” ifadelerini kullanan Zebari, “Yaklaşık 8 bin gazeteci var ve bunların 7 binine yakını sendika üyesi. Burada hükümet için en temel sorun gösteriler olduğu zaman kimin gazeteci olduğunun bilinmemesi çünkü birçoğunun basın kartı yok” dedi.