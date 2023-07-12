Politika

NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez toplandı

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez toplandı.
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dünya NATO Ukrayna Konseyi ilk toplantı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapıldı.

Toplantıda, 31 NATO ülkesinin liderinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yer aldı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO liderleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Toplantıya başkanlık eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açılıştaki konuşmasında, Ukrayna'nın NATO müttefikleriyle Konsey'de "eşitler" olarak yan yana bulunduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya NATO desteğini yineleyen Stoltenberg, "Cesaretinizden ilham alıyoruz. Ukrayna'nın topraklarını kurtarmasını sağlamak ve Rusya'nın gelecekteki saldırganlığını caydırmak için desteğimizi sürdürmeliyiz" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Bugün eşitler olarak bir araya geldik. Müttefikler olarak bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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