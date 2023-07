Diyarbakır Barosu’ndan Lice’deki işkence görüntüleriyle ilgili suç duyurusu

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Türeli kırsal mahallesine bağlı Kalkanlı mezrasında çobanlık yapan Yalavuz ailesinden dört kişi askerlerin işkencesine maruz kaldı.

3 Haziran'da yaşandığı belirtilen olay, "Uzman Çavuş Komutan Berk" adlı TikTok kullanıcısının görüntüleri sosyal medyada "intikam" ifadesiyle paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Görüntülerde, üç kişinin ters kelepçe takılarak yere yatırıldıkları, bir kişinin ise oturmuş bir vaziyette bir askerle konuştuğu görülüyor. Yine operasyona çıkan birçok askerin de ters kelepçeli yerde uzanan kişilerin başında beklediği görüntülere yansıdı. Yere yatırılan bir kişinin “Ekmek için yatıyorum burada” dediği ve görüntü çeken askerin ise, “Allah sizi var ya…” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

DİYARBAKIR BAROSU’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Diyarbakır Barosu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Baro tarafından yapılan suç duyurusu metninde “03 Haziran 2023 tarihinde Diyarbakır İli Lice İlçesi Türeli Köyü Mezrasında büyükbaş hayvancılık işi ile uğraşılması nedeni ile gece vakti M.Y., B.Y., B.Y ve H.Y. birbirine 300 metre mesafede 2 adet çadırda kalmaktadır” denilerek, şu ifadeler yer aldı:

“Silah sesinin duyulması üzerine N.Y. isimli köy muhtarına saat 03.10 sıralarında haber vererek çatışma çıktığını bildirilmiştir. Yaklaşık 10 dakika sonra askerler gelerek B.Y. ve oğlu B.Y.’un bulunduğu çadıra gitmişler. Kendilerini darp ederek ters kelepçelemişlerdir. Sonrasında bulundukları noktada H.Y. ve kardeşi M.Y.’a teslim ol çağrısında bulunmuşlardır. H.Y., kendilerine “İki kişiyiz, geliyoruz.” demiştir. Yanlarına gidildiğinde üzerlerini aramışlardır. Arama işlemi sonrasında, ters kelepçeleyip yüzükoyun yere yatırmışlardır. Bu sırada, H.Y. “Ne yapıyorsunuz ? Biz çobanız” şeklinde konuşunca hakaret ve tehditlerde bulunulmuştur. B.Y. ters kelepçeli bir şekilde yerde bulunduğu esnada kendisine fiziki şiddet gösterilmiş ve baygınlık geçirmiştir.”

Metinde, “Saat 05.30 sıralarına kadar bu şekilde yerde ters kelepçeli bir şekilde bekletildikleri sırada, karakol komutanı ile yapılan görüşme neticesinde H.Y., B.Y., M.Y. ve B.Y.’un çoban oldukları anlaşılmış ve serbest bırakılmışlardır. Bu esnada, diğer üç kişinin kimliği kendilerine iade edilmesine rağmen H.Y.’un kimliği iade edilmemiştir. Aynı gün öğleden sonra hayvanların otlatıldığı yere H.Y.’un gitmesi üzerine, sivil bir polis memurunca kendisine ‘hayvanları yukarı çıkartırsan seni ve hayvanları birlikte öldürürüm’ tehdidinde bulunmuştur” denildi.

Açıklamanın devamında şu hususlara dikkat çekildi:

“04 Haziran 2023 tarihinde, H.Y. karakola kimliğini almak için gitmiştir. Bu sırada karakolda görevli kişilerce olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu belirtilmiş ve kimlik iade edilmiştir. 11 Temmuz 2023 tarihi sabah saatlerinde Tiktok isimli sosyal medya platformu üzerinden 3 Haziran 2023 tarihinde yaşanılan olaya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı ve paylaşım içeriği ile birlikte yapılan yorumlarda hem hedef gösterme hem de tehdit edildiği görülmüştür.

İş bu sebeplerle, şüpheliler hakkında tehdit, hakaret ve kötü muamele teşkil eden eylemlerinden kaynaklı müsnet suçlardan yargılamalarının yapılarak cezalandırılması gerekir.

Mağdurların hürriyetlerinden yoksun bırakılarak, ters kelepçeli bir şekilde bekletildikleri fiziki ve sözlü saldırıda bulunulduğu, işkence, insanlık dışı ve kötü muamele yasağını ihlal edici şekilde sağ göğüs ve vücudun kafa kısmına yönelik fiziki saldırıda bulunulmuştur.

Ekte sunulan görüntü kayıtları ayrıntısıyla inclendiğinde, mağdurların, adli bir vakıa üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında ters kelepçeli bir şekilde hürriyetlerinden yoksun bırakılmadıkları, salt keyfi ve işkence, insanlık dışı kötü muamele yasağını ihlal edici bir şekilde, davranışlarda bulunulması nedeniyle müsnet suçlara dair etkin bir soruşturmanın yürütülmesi gerekir.

Dolayısıyla; keyfi biçimde, kötü muamele teşkil edecek nitelikte, fiziki saldırı, hakaret ve tehdit içerir söylemlerde bulunan resmi görevliler ve önleme görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında etkin bir soruşturma yürütülerek, mağdurların maddi manevi zararına sebebiyet veren şüphelilerin tespiti ile yargılanarak cezalandırılması gerekmektedir. Bu hususlar ve savcılığınız resen araştıracağı nedenlerle; olayların aydınlatılması, faillerin tespiti ve fiilleriyle cezalandırılmalarının sağlanması yönünden yargılama sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesini talep ederiz.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle öncelikle;

1- Görüntü kayıtlarının, tespitiyle birlikte, şüphelilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini,

2- Savcılığınız tarafından iddia edilen vakıanın tespiti amacıyla yerinde inceleme yapılmasına,

3- Tüm delillerin zaman kaybetmeden toplanmasını, incelenmesini ve koruma altına alınmasını,

4- Şüpheliler hakkında etkin bir soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını ve neticeden müsnet suçlardan şüphelilerin cezalandırılmasını talep ederiz.”