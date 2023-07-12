Menzil Şeyhi vefat etti

HABER MERKEZİ

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde vefat eden Menzil Şeyhi’nin hastalığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erol’un yarın Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde kılınacak cenaze namazının ardından burada defnedileceği öğrenildi.

Milyonlarca müridi olduğu belirtilen ve tarikat mensuplarınca Gavsı Sani olarak anılan Abdulbaki Erol, abisi Muhammed Raşid Erol’un 1993’te yaşamını yitirmesinin ardından tarikatın şeyhi olmuştu.

Abdulbaki Erol’un yerine büyük oğlu ve halifesi Saki Erol’un geçmesi bekleniyor.

Siirt’in Baykan ilçesinden olup 70’li yılların başında Menzil köyüne göç eden aile, Türkiye’de en büyük tarikata liderlik etmesiyle biliniyor.