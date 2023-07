Erdoğan’dan 'YPG' mesajı: Müttefiklerimizden net bir tavır bekliyoruz

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

“Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bıraktık” diyen Erdoğan, “Çatışma uzadıkça yıkım ve gözyaşı artarak devam ediyor. Türkiye olarak müttefiklerimizle dayanışma içinde hareket ederken savaşın sona ermesi için çaba harcıyoruz. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni başarıyla uyguladık. Savaş gemilerinin Türk boğazından geçmesine müsaade etmedik, savaşın diğer bölgelere sıçramasını engelledik” ifadelerini kullandı.

“BARIŞIN KAYBENİ OLMAZ”

Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasında konusunda girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Erdoğan, “Sayın Zelenskiy Karadeniz Tahıl Girişiminin devamından yana Sayın Putin'in de bazı önerileri var. Her iki tarafı da dinliyoruz. Savaşın kazananı barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BUNU KONUŞMAK ACI VERİCİ”

Erdoğan, “Bazı müttefiklerimizin PKK'nın Suriye'de kurdukları çarpık ilişki ittifakın bütünlüğüne zarar veriyor. Son yıllarda yaşadığımız acıya rağmen halen terörle mücadele bunu konuşmak acı verici” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele şart. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı terör örgütlerinin saldırılarında kaybettik. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir, artık tüm müttefiklerimizde kararlı bir mücadele bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu.”

“KEYFİ SEBEPLERLE ENGEL ÇIKARMADIK”

Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikalarını destekleyen bir ülke olduğunu da söyleyen Erdoğan, “Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık. İsveç'in NATO'ya katılım meselesi gündemimizde yer aldı” dedi.

"İSVEÇ TERÖR İLE MÜCADELE KONUSUNDA YOL HARİTASI SUNACAK"

Öte yandan “Ortak açıklama ile İsveç için önümüzdeki dönemde atılacak adımları tespit ettik” diyen Türkiye Cumhurbaşkanı, “2'li güvenlik mekanizması ile terörle mücadelede işbirliğini artıracağız. İsveç bir yol haritası sunacak. İsveç ülkemizin AB'ye üyelik sürecine ve vize serbestisine aktif destek verecek. Savunma sanayi alanında kısıtlamaların kaldırılması için gerekeni yapacak” ifadelerini kullandı.

“İSVEÇ İÇİN KARARI TBMM VERECEK”

İsveç’in NATO’ya üyeliğinin onaylanıp onaylanmayacağına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) karar vereceğini de anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsveç'ten somut irade göreceğimize inanıyorum. Sınırlarımız içinde veya dışında terör örgütlerine vurulan her darbe ülkemiz için kazanımdır. İsveç, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ve vize serbestisine aktif destek verecek. Kuran'a Kerim'e yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini not ettik. Nefret suçlarına müsaade edilmemelidir. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylayacak yer TBMM'dir. İsveç'ten somut irade göreceğimize inanıyorum. FETÖ, PKK mensupları için terör propagandası yapmak çok daha zor olacaktır. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü daha da artırdığını göreceğiz.”

“NET BİR TAVIR BEKLİYORUZ”

Bu arada Erdoğan, “Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok. Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz. Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz” mesajını verdi.

ABD İLE F-16 VE TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ

“Bu soruda şunlar yatıyor görüyorum ki birinci derece Türkiye'yi tanımıyorsunuz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 99'a yakın katılımla hangi ülkede seçim yapıldığını gördünüz? Son seçim yüzde 88 katılımla neticelendi ve ben orada seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey söz konusu değil. Terör örgütü istediği gibi her yerde kendine göte istediğini yapıp at koşturuyor ama bunlara karşı herhalde devlet, devlet olmanın gereğini yapacaktır.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yunanistan ve KKTC'ye yönelik F-16'ların gelmesine ilişkin Miçotakis ile görüşme yaptık. Düşman kazanmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan'ın hedefi dostları artırmaktır. Bugüne kadar biz hep bunu yaptık. Bugünkü görüşmemizde de dostluğumuzu nasıl güçlendireceğiz onu görüştük. Bugünkü görüşme adeta bunun temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. Asla F-16'ların bu istikamette kullanılması gibi bir şey söz konusu olamaz” şeklinde konuştu.